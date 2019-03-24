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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Уэльс - Словакия
Уэльс - Словакия: обзор матча 24 марта 2019
Уэльс
24.03.2019, воскресенье, 17:00
Отбор ЧЕ-2020, группа E, 2 тур
1 : 0
Завершен
Словакия
5'
Д. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Словакия
90'
+6
Желтая карточка
Ю. Куцка
90'
+3
Желтая карточка
М. Стох
86'
Желтая карточка
М. Гамшик
Замена
Э. Уилльямс
️️️️
Д. Джеймс
73'
69'
Желтая карточка
М. Дуриш
69'
Замена
М. Стох
️️️️
Р. Мак
65'
Замена
М. Дуриш
️️️️
О. Дуда
Желтая карточка
Д. Брукс
60'
Замена
Т. Робертс
️️️️
Д. Брукс
60'
Желтая карточка
Д. Аллен
53'
41'
Желтая карточка
С. Лоботка
31'
Желтая карточка
Д. Вавро
15'
Желтая карточка
Р. Мак
ГОЛ! 1:0!
Д. Джеймс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
26
Мэтт Смит
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
8
Харри Уилсон
ПВ
20
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Райан Гиггз
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
10
Альберт Русняк
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
Главный тренер
Павел Хапал
Уэльс
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Словакия
23
Матуш Козачик
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
21
Михал Дуриш
ЦФ
3-2-3-2
1
Хеннесси
4
Дэвис
2
Мефам
14
Робертс
7
Аллен
26
Смит
8
Лоуренс
20
Джеймс
11
Бэйл
8
Уилсон
7
Брукс
4-4-2
1
Дубравка
2
Пекарик
16
Ганцко
14
Шкриньяр
3
Вавро
22
Лоботка
19
Куцка
10
Русняк
17
Гамшик
8
Дуда
20
Мак
20
Джеймс
6
Уилльямс
6
Уилльямс
20
Джеймс
7
Брукс
9
Робертс
9
Робертс
7
Брукс
20
Мак
10
Стох
10
Стох
20
Мак
8
Дуда
21
Дуриш
21
Дуриш
8
Дуда
Остались в запасе
Уэльс
Словакия
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Райан Гиггз
23
Матуш Козачик
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
Главный тренер
Павел Хапал
Остались в запасе
21
Адам Дэвис
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
22
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
23
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Остались в запасе
23
Матуш Козачик
ВР
16
Лукаш Штетина
ЦЗ
13
Патрик Грошовски
ЦП
6
Ян Грегуш
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
9
Ярослав Михалик
ЦП
Главный тренер
Райан Гиггз
Главный тренер
Павел Хапал
Статистика матча Уэльс - Словакия
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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