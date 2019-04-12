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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Гранада
Спортинг - Гранада: обзор матча 12 апреля 2019
Спортинг
12.04.2019, пятница, 22:00
Испания. Сегунда, 34 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
1'
У. Джурджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Гранада
Желтая карточка
И. Кофи
87'
84'
Желтая карточка
А. Рамос
56'
Желтая карточка
В. Диас
Желтая карточка
Ф. Молинеро
55'
Желтая карточка
У. Джурджевич
41'
16'
Желтая карточка
А. Монторо
ГОЛ! 1:0!
У. Джурджевич
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Гранада
1
Руй Силва
ВР
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
21
Даниэль Охеда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Спортинг
15
Роберто Канелья
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
11
Иви
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
24
Алехандро Посо
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
4-1-2
13
Мариньо
18
Жералдеш
3
Бабен
2
Молинеро
14
Пейберне
5
Кофи
32
Джурджевич
15
Алегрия
2-1-2
1
Силва
17
Куини
16
Диас
19
Монторо
21
Охеда
20
Рамос
Остались в запасе
Спортинг
Гранада
15
Роберто Канелья
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
11
Иви
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
15
Роберто Канелья
ЦЗ
10
Пабло Перес
ЦП
11
Иви
ЦФ
Остались в запасе
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Спортинг - Гранада
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
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