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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Малага - Спортинг
Малага - Спортинг: обзор матча 29 марта 2019
Малага
29.03.2019, пятница, 23:00
Испания. Сегунда, 32 тур
1 : 1
Завершен
Спортинг
83'
Г. Бланко Лещук
20'
У. Джурджевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Спортинг
89'
Желтая карточка
А. Алегрия
Желтая карточка
А. Н'Диайе
88'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бланко Лещук
Пас отдал
Ф. Рикка
83'
80'
Желтая карточка
Р. Лод
Красная карточка
Д. Гонсалес
72'
66'
Красная карточка
П. Перес
63'
Желтая карточка
Жералдеш
57'
Желтая карточка
Ж. Бабен
Желтая карточка
Д. Гонсалес
55'
Желтая карточка
И. Альехо
27'
23'
Желтая карточка
Ф. Молинеро
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
У. Джурджевич
Желтая карточка
А. Гонсалес
19'
Желтая карточка
Э. Моран
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
1
Мунир Моанд
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
39
Эрик Моран
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
18
Жералдеш
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Малага
14
Пау Торрес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
88
Кейди Баре
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Спортинг
15
Роберто Канелья
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
14
Эрнан
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
3-3-2-1
1
Моанд
23
Эрнандес
16
Гонсалес
16
Рикка
39
Моран
21
Н'Диайе
8
Гонсалес
10
Онтиверос
14
Альехо
29
Бланко Лещук
4-2
13
Мариньо
18
Жералдеш
14
Пейберне
2
Молинеро
3
Бабен
15
Алегрия
32
Джурджевич
Остались в запасе
Малага
Спортинг
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
88
Кейди Баре
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
14
Эрнан
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Остались в запасе
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
88
Кейди Баре
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
15
Роберто Канелья
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
14
Эрнан
ЦП
10
Пабло Перес
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Малага - Спортинг
5
1
1
6
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
6
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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