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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Малага - Осасуна
Малага - Осасуна: обзор матча 11 марта 2019
Малага
11.03.2019, понедельник, 23:00
Испания. Сегунда, 29 тур
1 : 2
Завершен
Осасуна
15'
А. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Осасуна
45'
Желтая карточка
Ф. Мерида
Желтая карточка
Ф. Рикка
45'
34'
Желтая карточка
Ойер
Желтая карточка
А. Гонсалес
32'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
30'
27'
Желтая карточка
И. Видаль
ГОЛ! 1:0!
А. Гонсалес
Пас отдал
Г. Бланко Лещук
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
1
Мунир Моанд
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Осасуна
23
Рубен
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Малага
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Осасуна
35
Мигель Олавиде
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
3-3-1-1
1
Моанд
16
Рикка
23
Эрнандес
14
Торрес
8
Гонсалес
88
Баре
21
Н'Диайе
10
Онтиверос
29
Бланко Лещук
4-1-2-2
23
Рубен
22
Видаль
15
Гарсия
5
Гарсия
18
Клер
6
Ойер
20
Ибаньес
8
Мерида
10
Торрес
14
Гарсия
Остались в запасе
Малага
Осасуна
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
35
Мигель Олавиде
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
35
Мигель Олавиде
ЦП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Малага - Осасуна
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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