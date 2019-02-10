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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Гранада - Депортиво
Гранада - Депортиво: обзор матча 10 февраля 2019
Гранада
10.02.2019, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 25 тур
0 : 1
Завершен
Депортиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Депортиво
90'
+4
Красная карточка
М. Науэль
Желтая карточка
Куини
90'
+2
Желтая карточка
А. Рамос
84'
Красная карточка
А. Эскандель
84'
Желтая карточка
А. Монторо
68'
18'
Желтая карточка
Д. Симон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
24
Алехандро Посо
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Депортиво
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Давид Симон
ЦЗ
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
21
Даниэль Охеда
ЦФ
Депортиво
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
3-1-1-1
1
Силва
16
Диас
24
Посо
17
Куини
19
Монторо
14
Вадильо
20
Рамос
1-3-1-1
1
Хименес
2
Симон
8
Экспозито
4
Бергантиньос
5
Москера
10
Картабия
19
Валле Балонга
Остались в запасе
Гранада
Депортиво
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
21
Даниэль Охеда
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
21
Даниэль Охеда
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан Ортола
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Гранада - Депортиво
4
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
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