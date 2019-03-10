Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Касымпаша
Гезтепе - Касымпаша: обзор матча 10 марта 2019
Гезтепе
10.03.2019, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Касымпаша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Касымпаша
90'
+1
Желтая карточка
Т. Сербест
87'
Желтая карточка
С. Перица
Желтая карточка
Тити
87'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
34
Бету
ВР
4
Тити
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
Главный тренер
Станимир Стойлов
Касымпаша
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
31
Оливье Веньо
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Гезтепе
71
Андре Бийого Поко
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
18
Стипе Перица
ЦФ
2-4
34
Бету
4
Тити
89
Гассама
5
Боргес
7
Озтекин
41
Нгандо
7
Гюрлер
3-3-1-1
13
Бен Юссеф
15
Хафез
31
Веньо
8
Павелка
15
Сербест
90
Попов
7
Трезеге
55
Койта
Остались в запасе
Гезтепе
Касымпаша
71
Андре Бийого Поко
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
34
Эрай Бирниджан
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
71
Андре Бийого Поко
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
9
Набиль Гилас
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Гезтепе - Касымпаша
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Гезтепе
Касымпаша
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:36
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:33
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
Суперлига: шансы «Эрзурумспора» и «Гезтепе» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:33
Суперлига: шансы «Гезтепе» и «Истанбула» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фенербахче» – «Гезтепе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Фенербахче» и «Гезтепе» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Суперлига Турции: шансы «Гезтепе» и «Чорума» на победу в матче 9-го тура
24 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:36
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+