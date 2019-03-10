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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Коньяспор
Бешикташ - Коньяспор: обзор матча 10 марта 2019
Бешикташ
10.03.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Коньяспор
14'
А. Льяич
34'
Б. Йылмаз
90+3'
С. Кагава
20'
О. Али Саинер
76'
М. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Коньяспор
ГОЛ! 3:2!
С. Кагава
Пас отдал
Адриано
90'
+3
88'
Желтая карточка
М. Фофана
76'
ГОЛ! 2:2!
М. Фофана
Пас отдал
А. Хаджиахметович
ГОЛ! 2:1!
Б. Йылмаз
34'
33'
Желтая карточка
П. Филипович
Желтая карточка
Н. Уйсал
23'
20'
ГОЛ! 1:1!
О. Али Саинер
Пас отдал
Д. Милошевич
ГОЛ! 1:0!
А. Льяич
Пас отдал
Б. Йылмаз
14'
Желтая карточка
А. Льяич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
1
Лорис Кариус
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
3
Адриано
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
20
Неджип Уйсал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
22
Адем Льяич
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
3-1-3-1-2
1
Кариус
77
Генюл
21
Вида
3
Адриано
17
Медель
20
Уйсал
13
Хатчинсон
17
Ленс
22
Льяич
7
Куарежма
17
Йылмаз
4-4
1
Киринтили
2
Финдикли
39
Опанасенко
89
Скубич
42
Саинер
27
Милошевич
8
Евтович
5
Филипович
12
Траоре
Остались в запасе
Бешикташ
Коньяспор
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
97
Утку Ювакуран
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
15
Огужан Озякуп
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Бешикташ - Коньяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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