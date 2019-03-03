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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Гезтепе
Коньяспор - Гезтепе: обзор матча 03 марта 2019
Коньяспор
03.03.2019, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Гезтепе
18'
П. Филипович
54'
Я. Озтекин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Гезтепе
Желтая карточка
В. Финдикли
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Бету
Желтая карточка
Ф. Озторун
82'
59'
Желтая карточка
Я. Озтекин
54'
ГОЛ! 1:1!
Я. Озтекин
Желтая карточка
Л. Жута
20'
ГОЛ! 1:0!
П. Филипович
Пас отдал
А. Траоре
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
4
Али Туран
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
5
Петар Филипович
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Гезтепе
34
Бету
ВР
4
Тити
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
9
Набиль Гилас
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
Гезтепе
71
Андре Бийого Поко
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-4-1-1
1
Киринтили
4
Туран
35
Жута
2
Финдикли
89
Скубич
5
Филипович
27
Милошевич
8
Евтович
12
Траоре
7
Фофана
18
Яхович
2-3-1
34
Бету
4
Тити
89
Гассама
7
Озтекин
5
Боргес
7
Гюрлер
9
Гилас
Остались в запасе
Коньяспор
Гезтепе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
71
Андре Бийого Поко
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
Остались в запасе
71
Андре Бийого Поко
ЦП
41
Аксель Нгандо
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Коньяспор - Гезтепе
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Гезтепе
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 7 тур
Эюпспор
0 : 4
12.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Конья
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