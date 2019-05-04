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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис - ПАС Ламия
Аполлон Смирнис - ПАС Ламия: обзор матча 04 мая 2019
Аполлон Смирнис
04.05.2019, суббота, 19:00
Греция. Суперлига, 30 тур
0 : 3
Завершен
ПАС Ламия
62'
Ф. Бертольо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон Смирнис - ПАС Ламия
62'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бертольо
Начало матча
Статистика матча Аполлон Смирнис - ПАС Ламия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Астерас
2 : 2
15.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 6 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
07.05.2022
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
5 : 1
02.05.2022
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 4 тур
Аполлон Смирнис
1 : 1
16.04.2022
Волос
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
09.04.2022
Аполлон Смирнис
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Камарас
Новости команд
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Аполлон Смирнис
ПАС Ламия
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2025.04.12 11:49
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Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
2025.04.10 14:02
3
«Сюрприз»: «Краснодар» внезапно объявил о трансфере бразильского вингера
2025.04.07 15:26
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