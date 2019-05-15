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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - АЗ Алкмаар
Экселсиор - АЗ Алкмаар: обзор матча 15 мая 2019
Экселсиор
15.05.2019, среда, 20:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
4 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
51'
Р. ван Рейн (АГ)
60'
Л. Бруинс (П)
70'
Б. Йонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экселсиор - АЗ Алкмаар
70'
ГОЛ! 2:1!
Б. Йонсен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Л. Бруинс
60'
59'
Желтая карточка
А. Гюдмюндссон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. ван Рейн
51'
Желтая карточка
Ю. Маттей
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
2
Юрген Маттей
ЦЗ
44
Эрве Маттис
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
23
Луиджи Бруинс
ЦП
10
Али Мессауд
ЦП
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Экселсиор
1
Сонни Стевенс
ВР
23
Маркус Эдвардс
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
АЗ Алкмаар
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
3-2
2
Маттей
44
Маттис
2
Хореманс
23
Бруинс
10
Мессауд
1-3-1
40
Бизот
12
Влаар
22
Свенссон
18
Мидтсьё
20
Сентьенс
80
Гюдмюндссон
Остались в запасе
Экселсиор
АЗ Алкмаар
23
Маркус Эдвардс
ПВ
1
Сонни Стевенс
ВР
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Остались в запасе
23
Маркус Эдвардс
ПВ
1
Сонни Стевенс
ВР
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Остались в запасе
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Мартен Мартенс
Статистика матча Экселсиор - АЗ Алкмаар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
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