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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Херенвен
Утрехт - Херенвен: обзор матча 15 мая 2019
Утрехт
15.05.2019, среда, 20:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
3 : 1
Завершен
Херенвен
41'
В. Янссен
81'
С. Дессер
30'
Б. Ринстра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Херенвен
ГОЛ! 2:1!
С. Дессер
Пас отдал
М. ван дер Маарел
81'
ГОЛ! 1:1!
В. Янссен
Пас отдал
С. Густафсон
41'
30'
ГОЛ! 0:1!
Б. Ринстра
Пас отдал
М. ван Берген
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Давид Йенсен
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
86
Симон Густафсон
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Херенвен
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
23
Бен Ринстра
ЦП
14
Мичел Влап
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Утрехт
22
Ник Марсман
ВР
13
Рико Штридер
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Херенвен
2
Мортен Торсбю
ЦП
3-1-3-1
1
Йенсен
31
Бергстрем
2
ван дер Маарел
2
Клайбер
8
ван Овереем
86
Густафсон
23
Базур
14
Янссен
9
Дессер
2-1-1-1
5
Вауденберг
3
Хег
23
Ринстра
14
Влап
7
ван Берген
Остались в запасе
Утрехт
Херенвен
22
Ник Марсман
ВР
13
Рико Штридер
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
2
Мортен Торсбю
ЦП
Главный тренер
Хенк Брюгге
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
13
Рико Штридер
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Остались в запасе
2
Мортен Торсбю
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Хенк Брюгге
Статистика матча Утрехт - Херенвен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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