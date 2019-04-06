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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Аякс
Виллем II - Аякс: обзор матча 06 апреля 2019
Виллем II
06.04.2019, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 29 тур
1 : 4
Завершен
Аякс
26'
А. Исак (П)
14'
Д. ван де Бек
41'
Ф. Хееркенс (АГ)
53'
Й. Велтман
70'
Х. Зиеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Аякс
70'
ГОЛ! 1:4!
Х. Зиеш
Пас отдал
Д. Тадич
53'
ГОЛ! 1:3!
Й. Велтман
Пас отдал
Д. Тадич
41'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ф. Хееркенс
Желтая карточка
Ф. Льюис
29'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Исак
26'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. ван де Бек
Пас отдал
Ф. де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
3
Фрик Хееркенс
ЦЗ
4
Йорденс Петерс
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
29
Фернандо Льюис
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Виллем II
11
Карим Кулибали
ЦП
Аякс
31
Константинос Лампру
ВР
14
Бруну Варела
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
2-1-3
3
Хееркенс
4
Петерс
6
Анита
14
Павлидис
29
Льюис
9
Исак
4-4-2
24
Онана
17
Блинд
34
Велтман
4
де Лигт
3
Тальяфико
6
ван де Бек
22
Зиеш
20
Шоне
21
де Йонг
7
Нерес
10
Тадич
Остались в запасе
Виллем II
Аякс
11
Карим Кулибали
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Константинос Лампру
ВР
14
Бруну Варела
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
11
Карим Кулибали
ЦП
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Константинос Лампру
ВР
14
Бруну Варела
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
20
Дани де Вит
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Виллем II - Аякс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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