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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Ливингстон
Хартс - Ливингстон: обзор матча 06 февраля 2019
Хартс
06.02.2019, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Ливингстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартс - Ливингстон
88'
Желтая карточка
С. Лоулесс
Начало матча
Статистика матча Хартс - Ливингстон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
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0 : 8
21.11.2026
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2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
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25.10.2026
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14.11.2026
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1 : 1
07.11.2026
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0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
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24.10.2026
Арброт
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