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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Сент-Джонстон
Хартс - Сент-Джонстон: обзор матча 26 января 2019
Хартс
26.01.2019, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Джонстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартс - Сент-Джонстон
90'
+3
Желтая карточка
Д. Суонсон
47'
Желтая карточка
Р. Фостер
Желтая карточка
А. Джум
19'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
21
Колин Дойл
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
16
Арно Джум
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
5
Джо Шонесси
ЦЗ
12
Ричард Фостер
ЦЗ
26
Лайам Крейг
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Хартс
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
9
Стив МакЛин
ЦФ
Сент-Джонстон
6
Стивен Андерсон
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
2-1-1
21
Дойл
4
Суттар
6
Берра
16
Джум
14
Нейсмит
2-2-1
28
Кларк
5
Шонесси
12
Фостер
26
Крейг
10
Кеннеди
32
Уотт
Остались в запасе
Хартс
Сент-Джонстон
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
9
Стив МакЛин
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
6
Стивен Андерсон
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
11
Деметри Митчелл
ЛЗ
35
Конор Шонесси
ЦП
9
Стив МакЛин
ЦФ
Остались в запасе
6
Стивен Андерсон
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Хартс - Сент-Джонстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
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