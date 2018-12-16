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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Бенфика
Маритиму - Бенфика: обзор матча 16 декабря 2018
Маритиму
16.12.2018, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 13 тур
0 : 1
Завершен
Бенфика
45+2'
Жонас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Бенфика
87'
Желтая карточка
Ф. Серви
70'
Желтая карточка
Жардел
Желтая карточка
Данни
66'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Жонас
Желтая карточка
А. Абедзаде
45'
+1
Начало матча
Статистика матча Маритиму - Бенфика
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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