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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Сент-Джонстон
Данди - Сент-Джонстон: обзор матча 29 декабря 2018
Данди
29.12.2018, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 2
Завершен
Сент-Джонстон
58'
Л. Крейг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди - Сент-Джонстон
76'
Желтая карточка
Л. Крейг
Желтая карточка
Э. Бойл
64'
58'
ГОЛ! 0:1!
Л. Крейг
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
32
Джек Хэмилтон
ВР
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
30
Кэмми Керр
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
9
Кенни Миллер
ЦФ
18
Пол Макгоуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
12
Ричард Фостер
ЦЗ
5
Джо Шонесси
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
26
Лайам Крейг
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Сент-Джонстон
6
Стивен Андерсон
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
3-1-2
32
Хэмилтон
21
О'Ди
4
Бойл
30
Керр
18
Камара
18
Макгоуэн
9
Миллер
2-3-2
28
Кларк
12
Фостер
5
Шонесси
10
Уотерспун
10
Кеннеди
26
Крейг
20
Кейн
32
Уотт
Остались в запасе
Данди
Сент-Джонстон
Главный тренер
Тони Догерти
6
Стивен Андерсон
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Остались в запасе
6
Стивен Андерсон
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
16
Дэнни Суонсон
ЦП
29
Дэвид МакМиллан
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Статистика матча Данди - Сент-Джонстон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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Данди
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1
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
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В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
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