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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Данди
Селтик - Данди: обзор матча 22 декабря 2018
Селтик
22.12.2018, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Данди
43'
М. Джонстон
50'
М. Джонстон
69'
Ф. Бенкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Данди
ГОЛ! 3:0!
Ф. Бенкович
69'
ГОЛ! 2:0!
М. Джонстон
Пас отдал
С. Синклейр
50'
ГОЛ! 1:0!
М. Джонстон
Пас отдал
К. МакГрегор
43'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Данди
32
Джек Хэмилтон
ВР
30
Кэмми Керр
ЦЗ
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
18
Пол Макгоуэн
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
90
Льюис Морган
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Райан Кристи
АП
Данди
9
Кенни Миллер
ЦФ
4-4-2
19
Бэйн
56
Ролстон
32
Бенкович
3
Исагирре
55
Шимунович
10
Джонстон
10
Нтчам
42
МакГрегор
7
Синклейр
7
Рогич
49
Форрест
2-1-1
32
Хэмилтон
30
Керр
4
Бойл
18
Камара
18
Макгоуэн
Остались в запасе
Селтик
Данди
1
Крейг Гордон
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
90
Льюис Морган
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Райан Кристи
АП
Главный тренер
Мартин О'Нил
9
Кенни Миллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
90
Льюис Морган
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Райан Кристи
АП
Остались в запасе
9
Кенни Миллер
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Главный тренер
Тони Догерти
Статистика матча Селтик - Данди
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
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