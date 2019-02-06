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Расписание матчей
Германия. Кубок
РБ Лейпциг - Вольфсбург
РБ Лейпциг - Вольфсбург: обзор матча 06 февраля 2019
РБ Лейпциг
06.02.2019, среда, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
9'
М. Кунья
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол РБ Лейпциг - Вольфсбург
80'
Желтая карточка
Я. Герхардт
Желтая карточка
Д. Демме
80'
29'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
ГОЛ! 1:0!
М. Кунья
Пас отдал
Л. Клостерманн
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
77
Брума
ЛВ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
4-3-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
16
Конате
16
Клостерманн
4
Орбан
27
Лаймер
20
Забитцер
6
Демме
10
Кунья
15
Поульсен
4-3-2-1
1
Кастелс
25
Брукс
2
Верхаг
31
Кнохе
21
Руссийон
37
Реджбечай
27
Арнольд
31
Герхардт
11
Штеффен
10
Малли
9
Вегхорст
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вольфсбург
77
Брума
ЛВ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Вилльям
ПЗ
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
7
Йосип Брекало
ЛВ
12
Вилльям
ПЗ
12
Павао Перван
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Мартин Демичелис
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча РБ Лейпциг - Вольфсбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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