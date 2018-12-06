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Расписание матчей
Испания. Кубок
Бетис - Расинг
Бетис - Расинг: обзор матча 06 декабря 2018
Бетис
06.12.2018, четверг, 22:45
Испания. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Расинг
32'
А. Барраган
59'
А. Санабрия (П)
69'
С. Леон
89'
Д. Ло Чельсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бетис - Расинг
ГОЛ! 4:0!
Д. Ло Чельсо
Пас отдал
К. Тельо
89'
ГОЛ! 3:0!
С. Леон
Пас отдал
К. Тельо
69'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Санабрия
59'
58'
Желтая карточка
А. Бунюэль
ГОЛ! 1:0!
А. Барраган
Пас отдал
К. Тельо
32'
Начало матча
Статистика матча Бетис - Расинг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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