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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Генгам - Анжер
Генгам - Анжер: обзор матча 31 октября 2018
Генгам
31.10.2018, среда, 23:05
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
0 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Генгам - Анжер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
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Франция. Лига 2, 13 тур
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20.11.2026
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06.11.2026
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Генгам
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31.10.2026
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По
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Анжер
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25.10.2026
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2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
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