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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Селтик
Данди - Селтик: обзор матча 31 октября 2018
Данди
31.10.2018, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
0 : 5
Завершен
Селтик
20'
Т. Рогич
33'
С. Синклейр (П)
38'
Д. Форрест
45+2'
О. Эдуард
48'
Р. Кристи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди - Селтик
54'
Желтая карточка
Т. Рогич
Желтая карточка
Д. О'Ди
54'
48'
ГОЛ! 0:5!
Р. Кристи
Пас отдал
О. Эдуард
45'
+2
ГОЛ! 0:4!
О. Эдуард
Пас отдал
Д. Форрест
38'
ГОЛ! 0:3!
Д. Форрест
Пас отдал
К. Тирни
33'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Синклейр
20'
ГОЛ! 0:1!
Т. Рогич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
32
Джек Хэмилтон
ВР
30
Кэмми Керр
ЦЗ
21
Даррен О'Ди
ЦЗ
18
Глен Камара
ЦП
9
Кенни Миллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Догерти
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
42
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Райан Кристи
АП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Данди
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
2-1-1
32
Хэмилтон
30
Керр
21
О'Ди
18
Камара
9
Миллер
4-2-3-1
1
Гордон
32
Бенкович
28
Боята
23
Лустиг
63
Тирни
42
МакГрегор
7
Синклейр
49
Форрест
7
Рогич
10
Кристи
29
Эдуард
Остались в запасе
Данди
Селтик
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
Главный тренер
Тони Догерти
19
Скотт Бэйн
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
4
Эндрю Бойл
ЦЗ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
20
Кристоффер Айер
ЦЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
15
Даниэль Арзани
ЦП
Главный тренер
Тони Догерти
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Данди - Селтик
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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