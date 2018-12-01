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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Малага - Гранада
Малага - Гранада: обзор матча 01 декабря 2018
Малага
01.12.2018, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 16 тур
0 : 1
Завершен
Гранада
54'
А. Монторо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Гранада
Желтая карточка
С. Хакшабанович
90'
+1
84'
Желтая карточка
Р. Силва
Желтая карточка
Д. Гонсалес
78'
69'
Желтая карточка
А. Монторо
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Монторо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
1
Мунир Моанд
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Мигель Сифуэнтес
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
10
Хуанпи
АП
29
Густаво Бланко Лещук
ЦФ
Гранада
1
Руй Силва
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Малага
18
Давид Ломбан
ЦЗ
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Куини
ПЗ
4-2-2-1
1
Моанд
14
Торрес
16
Гонсалес
16
Рикка
23
Сифуэнтес
21
Н'Диайе
25
Ласен
10
Онтиверос
10
Хуанпи
29
Бланко Лещук
3-1-1-1
1
Силва
16
Диас
3
Мартинес
24
Посо
19
Монторо
14
Вадильо
20
Рамос
Остались в запасе
Малага
Гранада
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Куини
ПЗ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
29
Сеад Хакшабанович
ЛВ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
17
Куини
ПЗ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Малага - Гранада
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
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