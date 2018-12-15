Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Экселсиор
АЗ Алкмаар - Экселсиор: обзор матча 15 декабря 2018
АЗ Алкмаар
15.12.2018, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 16 тур
2 : 1
Завершен
Экселсиор
39'
Г. Тил
90+4'
Б. Йонсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Экселсиор
ГОЛ! 2:0!
Б. Йонсен
90'
+4
Желтая карточка
Т. Оувеян
57'
ГОЛ! 1:0!
Г. Тил
Пас отдал
Т. Оувеян
39'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Рон Влаар
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
6
Адам Махер
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
20
Гус Тил
АП
Главный тренер
Мартен Мартенс
Экселсиор
18
Лоренцо Барнет
ЛЗ
44
Эрве Маттис
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
23
Луиджи Бруинс
ЦП
10
Али Мессауд
ЦП
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
АЗ Алкмаар
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
5
Марко Вейинович
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
7
Дорин Ротариу
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Экселсиор
2
Сиб Хореманс
ПЗ
23
Маркус Эдвардс
ПВ
2-4-1
40
Бизот
2
Оувеян
12
Влаар
22
Свенссон
6
Махер
20
Сентьенс
18
Мидтсьё
20
Тил
3-2
44
Маттис
2
Маттей
18
Барнет
23
Бруинс
10
Мессауд
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Экселсиор
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
5
Марко Вейинович
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
2
Сиб Хореманс
ПЗ
23
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
5
Марко Вейинович
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Остались в запасе
2
Сиб Хореманс
ПЗ
23
Маркус Эдвардс
ПВ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча АЗ Алкмаар - Экселсиор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
Новости команд
Все
АЗ Алкмаар
Экселсиор
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 11:12
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 11:12
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
8 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+