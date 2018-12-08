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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Коньяспор
Трабзонспор - Коньяспор: обзор матча 08 декабря 2018
Трабзонспор
08.12.2018, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Коньяспор
76'
У. Родальега (П)
77'
К. Экубан
89'
О. Онази
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Коньяспор
ГОЛ! 3:0!
О. Онази
89'
Желтая карточка
У. Родальега
79'
ГОЛ! 2:0!
К. Экубан
77'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Родальега
76'
Желтая карточка
Ю. Языджи
67'
63'
Желтая карточка
О. Али Саинер
51'
Желтая карточка
М. Евтович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
27
Жоао Перейра
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
87
Ферхат Озторун
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
12
Абду Траоре
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
19
Вахид Амири
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
5
Петар Филипович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
3-3-1-2
27
Перейра
15
Туре
57
Новак
33
Омюр
7
Соса
12
Онази
97
Языджи
9
Нвакаеме
23
Родальега
4-1-3-1
1
Киринтили
42
Саинер
4
Туран
87
Озторун
89
Скубич
16
Йонссон
8
Хаджиахметович
12
Траоре
8
Евтович
18
Яхович
Остались в запасе
Трабзонспор
Коньяспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
19
Вахид Амири
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
18
Эстебан Альварадо
ВР
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
19
Вахид Амири
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Остались в запасе
7
Морике Фофана
ЛВ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Трабзонспор - Коньяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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