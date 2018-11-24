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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Эрзурумспор - Антальяспор
Эрзурумспор - Антальяспор: обзор матча 24 ноября 2018
Эрзурумспор
24.11.2018, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 13 тур
1 : 0
Завершен
Антальяспор
76'
Д. Анжело (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эрзурумспор - Антальяспор
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Анжело
76'
Начало матча
Статистика матча Эрзурумспор - Антальяспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
- : -
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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