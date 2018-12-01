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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Арсенал - Карпаты
Арсенал - Карпаты: обзор матча 01 декабря 2018
Арсенал
01.12.2018, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Карпаты
24'
П. Гуйе (АГ)
72'
А. Гуцуляк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Карпаты
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Гуцуляк
62'
Желтая карточка
А. Федецкий
50'
Желтая карточка
П. Гуйе
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Гуйе
24'
Начало матча
Статистика матча Арсенал - Карпаты
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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Арсенал
Карпаты
«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 17:50
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20 ноября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
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Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
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КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах
2021.05.06 18:49
5
Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре
2019.12.10 10:44
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Экс-тренер «Спартака» Грозный покинул киевский «Арсенал»
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«Карпаты» – «Заря»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 17:50
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