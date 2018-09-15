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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Химнастик - Осасуна
Химнастик - Осасуна: обзор матча 15 сентября 2018
Химнастик
15.09.2018, суббота, 17:00
Испания. Сегунда, 5 тур
1 : 0
Завершен
Осасуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химнастик - Осасуна
Желтая карточка
Р. Альбентоса
5'
Начало матча
Статистика матча Химнастик - Осасуна
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
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30.10.2025
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0 : 1
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30.10.2024
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Испания. Кубок, 1/64 финала
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0 : 0
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Испания. Кубок, 1/16 финала
Химнастик
1 : 2
05.01.2023
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Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
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Осасуна
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