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Роял Мускрон-Перувельц - Кортрейк

16.09.2018, Воскресенье, 15:30 мск Мускрон, стадион Стад Ле Канонье Бельгия. Про-Лига, 7 тур Роял Мускрон-Перувельц - Кортрейк
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
За место в Лиге Европы, 9 тур
11 мая, пятница 21:30 Кортрейк 1:1 Роял Мускрон-Перувельц
За место в Лиге Европы, 2 тур
8 апреля, воскресенье 21:00 Роял Мускрон-Перувельц 2:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
23 тур
23 января, вторник 22:30 Роял Мускрон-Перувельц 0:3 Кортрейк
5 тур
25 августа, пятница 21:30 Кортрейк 1:1 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
За место в Лиге Европы, 10 тур
20 мая, суббота 21:00 Роял Мускрон-Перувельц 0:1 Кортрейк
За место в Лиге Европы, 1 тур
1 апреля, суббота 21:00 Кортрейк 2:1 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
30 тур
12 марта, воскресенье 16:30 Кортрейк 0:2 Роял Мускрон-Перувельц
13 тур
30 октября, воскресенье 22:00 Роял Мускрон-Перувельц 0:1 Кортрейк
Бельгия. Плей-офф (2015/2016), группа A
За место в Лиге Европы, 6 тур
7 мая, суббота 19:00 Роял Мускрон-Перувельц 2:3 Кортрейк
За место в Лиге Европы, 1 тур
2 апреля, суббота 21:00 Кортрейк 0:0 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
19 тур
12 декабря, суббота 22:30 Кортрейк 1:3 Роял Мускрон-Перувельц
6 тур
29 августа, суббота 21:00 Роял Мускрон-Перувельц 0:1 Кортрейк
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
24 тур
31 января, суббота 22:00 Роял Мускрон-Перувельц 0:3 Кортрейк
9 тур
27 сентября, суббота 22:00 Кортрейк 3:0 Роял Мускрон-Перувельц
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 30 18 9 3 63:31 +32 63
2. Брюгге 30 16 8 6 64:32 +32 56
3. Стандард 30 15 8 7 49:35 +14 53
4. Андерлехт 30 15 6 9 49:34 +15 51
5. Гент 30 15 5 10 53:45 +8 50
6. Антверпен 30 14 7 9 39:34 +5 49
7. Сент-Труйден 30 12 11 7 47:36 +11 47
8. Кортрейк 30 12 7 11 44:42 +2 43
9. Шарлеруа 30 12 6 12 43:43 0 42
10. Мускрон 30 11 7 12 33:33 0 40
11. Зюлте-Варегем 30 8 9 13 49:60 -11 33
12. Эйпен 30 10 2 18 34:57 -23 32
13. Серкль Брюгге 30 7 7 16 35:59 -24 28
14. Ваасланд-Беверен 30 5 12 13 37:50 -13 27
15. Остенде 30 6 9 15 29:52 -23 27
16. Локерен 30 5 5 20 28:53 -25 20
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