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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Труа - Клермон
Труа - Клермон: обзор матча 28 августа 2018
Труа
28.08.2018, вторник, 21:00
Франция. Кубок лиги, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Клермон
10'
Ш. Бен-Саада
49'
Д. Тинан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Труа - Клермон
Желтая карточка
Д. Жиродо
72'
60'
Желтая карточка
Й. Гастьен
Желтая карточка
Б. Пеле
58'
ГОЛ! 2:0!
Д. Тинан
49'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Бен-Саада
10'
Начало матча
Статистика матча Труа - Клермон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Труа
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 9 тур
Труа
2 : 0
31.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Труа
1 : 3
17.10.2026
Ланс
Клермон
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Анси
4 : 2
20.11.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Стадион:
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