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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Спортинг - Химнастик
Спортинг - Химнастик: обзор матча 26 августа 2018
Спортинг
26.08.2018, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 2 тур
2 : 0
Завершен
Химнастик
24'
Эрнан
81'
Р. Лод
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Химнастик
ГОЛ! 2:0!
Р. Лод
81'
Желтая карточка
Эрнан
70'
Желтая карточка
А. Хименес
51'
ГОЛ! 1:0!
Эрнан
24'
Желтая карточка
У. Джурджевич
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
18
Жералдеш
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Эрнан
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Андре Соуза
ЦП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Химнастик
13
Хуан Бернабе
ВР
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
6
Давид Роча
ЦП
10
Хави Маркес
ЦП
11
Ману Баррейро
ЦФ
Спортинг
14
Матье Пейберне
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
Химнастик
24
Мохамед Дьете
ЦЗ
3-3-2
13
Мариньо
18
Жералдеш
3
Бабен
2
Молинеро
14
Эрнан
5
Кофи
8
Соуза
20
Хименес
32
Джурджевич
1-2-1
13
Бернабе
25
Какабадзе
6
Роча
10
Хави Маркес
11
Баррейро
Остались в запасе
Спортинг
Химнастик
14
Матье Пейберне
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
24
Мохамед Дьете
ЦЗ
Остались в запасе
14
Матье Пейберне
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
Остались в запасе
24
Мохамед Дьете
ЦЗ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Статистика матча Спортинг - Химнастик
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
Химнастик
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
0 : 1
04.12.2024
Уэска
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
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Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
0 : 0
01.11.2023
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Химнастик
1 : 2
05.01.2023
Осасуна
Информация о матче
Стадион:
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