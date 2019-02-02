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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Норвич Сити
Лидс - Норвич Сити: обзор матча 02 февраля 2019
Лидс
02.02.2019, суббота, 20:30
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 3
Завершен
Норвич Сити
90+1'
П. Бэмфорд
5'
М. Вранчич
35'
Т. Пукки
78'
М. Вранчич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Норвич Сити
ГОЛ! 1:3!
П. Бэмфорд
Пас отдал
Б. Дуглас
90'
+1
83'
Желтая карточка
М. Стиперманн
78'
ГОЛ! 0:3!
М. Вранчич
Желтая карточка
Э. Алиоски
74'
Желтая карточка
К. Руф
65'
Желтая карточка
Т. Робертс
52'
35'
ГОЛ! 0:2!
Т. Пукки
26'
Желтая карточка
Т. Крул
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Вранчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
4-2-2-2
1
Касилья
7
Алиоски
12
Эйлинг
6
Купер
18
Янссон
43
Клих
28
Форшоу
11
Харрисон
19
Эрнандес
19
Робертс
7
Руф
2-1-1-2-2
23
Крул
4
Годфри
4
Циммерманн
28
Трибулл
8
Вранчич
11
Эрнандес
22
Стиперманн
10
Буэндия
20
Пукки
Остались в запасе
Лидс
Норвич Сити
47
Джек Кларк
ПВ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
47
Джек Кларк
ПВ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Лидс - Норвич Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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