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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Коломна - Ленинградец
Коломна - Ленинградец: обзор матча 17 августа 2018
Коломна
17.08.2018, пятница, 17:30
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 5 тур
1 : 3
Завершен
Ленинградец
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