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Материалы

Херенвен - Витесс

19.08.2018, Воскресенье, 17:45 мск Херенвен, стадион Абе Ленстра Голландия. Эредивизие, 2 тур Херенвен - Витесс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
19 тур
20 января, суббота 22:45 Витесс 1:1 Херенвен
9 тур
22 октября, воскресенье 17:45 Херенвен 0:4 Витесс
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
30 тур
8 апреля, суббота 19:30 Витесс 4:2 Херенвен
13 тур
19 ноября, суббота 20:30 Херенвен 1:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
23 тур
13 февраля, суббота 22:45 Витесс 3:0 Херенвен
7 тур
26 сентября, суббота 19:30 Херенвен 0:0 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
Плей-офф за место в Лиге Европы, Финал
ответный матч		 31 мая, воскресенье 17:45 Витесс 5:2 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
Плей-офф за место в Лиге Европы, Финал
первый матч		 28 мая, четверг 21:45 Херенвен 2:2 Витесс
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
19 тур
24 января, суббота 22:45 Херенвен 4:1 Витесс
6 тур
20 сентября, суббота 22:45 Витесс 1:1 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
30 тур
29 марта, суббота 21:45 Витесс 2:2 Херенвен
10 тур
19 октября, суббота 22:45 Херенвен 2:3 Витесс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
18 тур
22 декабря, суббота 21:45 Херенвен 2:1 Витесс
8 тур
6 октября, суббота 21:45 Витесс 3:3 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
31 тур
21 апреля, суббота 20:45 Херенвен 1:1 Витесс
8 тур
1 октября, суббота 21:45 Витесс 1:1 Херенвен
Голландия. Кубок (2011/2012)
Плей-офф, 1/4 финала
31 января, вторник 23:45 Витесс 1:2 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
27 тур
12 марта, суббота 22:45 Витесс 1:1 Херенвен
5 тур
11 сентября, суббота 21:45 Херенвен 2:1 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
27 тур
14 марта, воскресенье 16:30 Витесс 0:1 Херенвен
3 тур
15 августа, суббота 22:45 Херенвен 1:0 Витесс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 28 2 4 119:32 +87 86
2. ПСВ 34 26 5 3 98:26 +72 83
3. Фейеноорд 34 20 5 9 75:41 +34 65
4. Алкмаар 34 17 7 10 64:43 +21 58
5. Витесс 34 14 11 9 70:51 +19 53
6. Утрехт 34 15 8 11 60:51 +9 53
7. Хераклес 34 15 3 16 61:68 -7 48
8. Гронинген 34 13 6 15 39:41 -2 45
9. АДО Ден Хааг 34 12 9 13 58:63 -5 45
10. Виллем II 34 13 5 16 58:72 -14 44
11. Херенвен 34 10 11 13 64:73 -9 41
12. Венло 34 11 8 15 47:63 -16 41
13. Зволле 34 11 6 17 44:57 -13 39
14. Эммен 34 10 8 16 41:72 -31 38
15. Фортуна Сд 34 9 7 18 50:80 -30 34
16. Экселсиор 34 9 6 19 46:79 -33 33
17. Де Графсхап 34 8 5 21 38:75 -37 29
18. НАК Бреда 34 5 8 21 29:74 -45 23
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