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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Хоффенхайм
Шальке-04 - Хоффенхайм: обзор матча 20 апреля 2019
Шальке-04
20.04.2019, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 5
Завершен
Хоффенхайм
60'
Д. Калиджиури (П)
90'
Г. Бургшталлер
25'
И. Бельфодиль
45'
А. Крамарич
65'
А. Салаи
73'
Н. Амири
80'
И. Бельфодиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Хоффенхайм
ГОЛ! 2:5!
Г. Бургшталлер
Пас отдал
Б. Эмболо
90'
83'
Желтая карточка
Н. Амири
80'
ГОЛ! 1:5!
И. Бельфодиль
Пас отдал
Э. Бичакчич
73'
ГОЛ! 1:4!
Н. Амири
Пас отдал
А. Крамарич
65'
ГОЛ! 1:3!
А. Салаи
Пас отдал
И. Бельфодиль
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Калиджиури
60'
45'
ГОЛ! 0:2!
А. Крамарич
Пас отдал
К. Демирбай
Желтая карточка
Д. Калиджиури
42'
31'
Желтая карточка
К. Демирбай
Желтая карточка
Б. Эмболо
28'
25'
ГОЛ! 0:1!
И. Бельфодиль
Пас отдал
Н. Амири
21'
Желтая карточка
Б. Хюбнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
27
Андрей Крамарич
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
Хоффенхайм
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Адам Салаи
ЦФ
2-2-2-1-2
1
Нюбель
22
Настасич
26
Сане
8
Маскарель
21
Стамбули
8
Сердар
22
МакКенни
20
Калиджиури
7
Эмболо
9
Бургшталлер
3-3-2-2
1
Бауманн
4
Бичакчич
7
Фогт
21
Хюбнер
3
Кадержабек
27
Гриллич
14
Шульц
10
Амири
26
Демирбай
19
Бельфодиль
27
Крамарич
Остались в запасе
Шальке-04
Хоффенхайм
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
Главный тренер
Мирон Муслич
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Шальке-04 - Хоффенхайм
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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