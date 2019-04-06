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Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Айнтрахт
Шальке-04 - Айнтрахт: обзор матча 06 апреля 2019
Шальке-04
06.04.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
21'
С. Сердар
13'
А. Ребич
90+9'
Л. Йович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Айнтрахт
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Йович
Желтая карточка
Г. Бургшталлер
90'
+8
Желтая карточка
Д. Калиджиури
90'
+7
Вторая желтая
С. Сердар
90'
+4
Желтая карточка
Б. Эмболо
45'
Желтая карточка
С. Сердар
25'
23'
Желтая карточка
Д. Де Гузман
ГОЛ! 1:1!
С. Сердар
21'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Ребич
Пас отдал
Ф. Костич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
21
Бенджамин Стамбули
ОП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
6
Желсон Фернандес
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Лукас Торро
ОП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Нюбель
5
Очипка
25
Брума
22
Настасич
8
Маскарель
21
Стамбули
10
Буджеллаб
8
Сердар
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
7
Эмболо
3-2-2-2-1
1
Трапп
20
Хасебе
13
Хинтереггер
19
Абрахам
21
Да Коста
15
Виллемс
6
Фернандес
18
Де Гузман
9
Ребич
18
Костич
9
Йович
Остались в запасе
Шальке-04
Айнтрахт
34
Михаэль Лангер
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
34
Михаэль Лангер
ВР
13
Себастьян Руди
ЦП
77
Амин Арит
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Остались в запасе
6
Лукас Торро
ОП
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Шальке-04 - Айнтрахт
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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