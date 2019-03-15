Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Фрайбург
Боруссия М - Фрайбург: обзор матча 15 марта 2019
Боруссия М
15.03.2019, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Фрайбург
16'
А. Плеа
10'
В. Грифо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Фрайбург
81'
Желтая карточка
В. Грифо
70'
Желтая карточка
П. Штенцель
40'
Желтая карточка
А. Абраши
ГОЛ! 1:1!
А. Плеа
Пас отдал
Т. Азар
16'
10'
ГОЛ! 0:1!
В. Грифо
Пас отдал
П. Штенцель
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
6
Амир Абраши
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
5
Михаэль Ланг
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
8
Жером Гондорф
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Зоммер
17
Вендт
24
Янчке
30
Эльведи
6
Закария
5
Штробль
19
Джонсон
9
Азар
13
Штиндль
7
Хофманн
14
Плеа
4-3-1-2
1
Шволов
15
Штенцель
13
Шлоттербек
3
Хайнц
30
Гюнтер
6
Абраши
19
Хаберер
8
Франтц
32
Грифо
18
Петерсен
7
Вальдшмидт
Остались в запасе
Боруссия М
Фрайбург
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
1
Марк Флеккен
ВР
8
Жером Гондорф
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Патрик Херрманн
ПВ
21
Тобиас Зиппель
ВР
23
Кристоф Крамер
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Раффаэл
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк Флеккен
ВР
8
Жером Гондорф
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Боруссия М - Фрайбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Фрайбург
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:10
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 10:59
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Эльверсберг» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:10
Бундеслига: шансы «Эльверсберга» и «Фрайбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:09
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+