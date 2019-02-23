Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Шальке-04
Майнц - Шальке-04: обзор матча 23 февраля 2019
Майнц
23.02.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Шальке-04
18'
К. Онисиво
73'
Ж. Матета
84'
К. Онисиво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Шальке-04
Желтая карточка
К. Онисиво
84'
ГОЛ! 3:0!
К. Онисиво
84'
75'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
ГОЛ! 2:0!
Ж. Матета
Пас отдал
А. Мартин
73'
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
72'
Желтая карточка
Л. Озтюнали
60'
49'
Желтая карточка
Д. Брума
Желтая карточка
Д. Латца
29'
ГОЛ! 1:0!
К. Онисиво
Пас отдал
Д. Латца
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
46
Данни Латца
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
21
Левин Озтюнали
ПП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
18
Леандро Баррейро
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
77
Амин Арит
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
4-1-2-1-2
21
Мюллер
24
Мартин
16
Белл
19
Ниахате
2
Донати
5
Гбамен
46
Латца
21
Озтюнали
14
Бутьюс
11
Уджа
9
Онисиво
4-1-2-2-1
1
Нюбель
25
Брума
22
Настасич
26
Сане
5
Очипка
8
Маскарель
6
Бенталеб
13
Руди
20
Калиджиури
7
Скрыбски
13
Ут
Остались в запасе
Майнц
Шальке-04
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
77
Амин Арит
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Робин Центнер
ВР
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
14
Жан-Филипп Матета
ЦФ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
77
Амин Арит
АП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Майнц - Шальке-04
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Новости команд
Все
Майнц
Шальке-04
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
Бундеслига: шансы «Аугсбурга» и «Майнца» на победу в матче 10-го тура
09:37
Бундеслига. Ассисты Кейна помогли «Баварии» победить на выезде «Майнц» (2:1), Нойер травмировался
7 ноября
«Майнц» – «Бавария»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Майнца» и «Баварии» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Эльверсберг» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
19:20
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 11:18
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+