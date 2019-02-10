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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Аугсбург
Вердер - Аугсбург: обзор матча 10 февраля 2019
Вердер
10.02.2019, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Аугсбург
5'
М. Рашица
27'
Й. Эггештайн
28'
М. Рашица
83'
К. Мевальд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Аугсбург
Замена
Д. Сарджент
️️️️
М. Крузе
88'
ГОЛ! 4:0!
К. Мевальд
83'
Замена
К. Писарро
️️️️
Й. Эггештайн
77'
68'
Замена
А. Хан
️️️️
А. Финнбогасон
56'
Желтая карточка
Д. Байер
53'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
Ф. Макс
Замена
К. Мевальд
️️️️
М. Рашица
36'
ГОЛ! 3:0!
М. Рашица
Пас отдал
Д. Классен
28'
ГОЛ! 2:0!
Й. Эггештайн
Пас отдал
Д. Классен
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Рашица
Пас отдал
Д. Классен
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Аугсбург
1
Грегор Кобель
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
39
Рис Оксфорд
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
30
Ян Моравек
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Аугсбург
13
Фабиан Гифер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
97
Фредрик Йенсен
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
28
Андре Хан
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
4-2-2-2
1
Павленка
6
Аугустинссон
4
Лангкамп
4
Мойсандер
23
Гебре Селасси
8
Эггештайн
44
Баргфреде
18
Классен
7
Рашица
19
Эггештайн
10
Крузе
4-1-2-3
1
Кобель
7
Шмид
30
Макс
39
Оксфорд
3
Стафилидис
8
Хедира
30
Моравек
10
Байер
33
Чжи Донь-Вон
11
Грегоритч
27
Финнбогасон
7
Рашица
8
Мевальд
8
Мевальд
7
Рашица
10
Крузе
9
Сарджент
9
Сарджент
10
Крузе
19
Эггештайн
14
Писарро
14
Писарро
19
Эггештайн
30
Макс
97
Йенсен
97
Йенсен
30
Макс
27
Финнбогасон
28
Хан
28
Хан
27
Финнбогасон
Остались в запасе
Вердер
Аугсбург
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Даниэль Тиун
5
Марко Рихтер
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
Остались в запасе
5
Марко Рихтер
ПВ
13
Фабиан Гифер
ВР
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
4
Йосо Станич
ЦЗ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Главный тренер
Мануэль Баум
Статистика матча Вердер - Аугсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
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