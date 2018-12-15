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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Фрайбург
Фортуна - Фрайбург: обзор матча 15 декабря 2018
Фортуна
15.12.2018, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Фрайбург
55'
К. Айхан
79'
К. Айхан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Фрайбург
80'
Желтая карточка
М. Гульде
Желтая карточка
К. Штегер
80'
ГОЛ! 2:0!
К. Айхан
Пас отдал
М. Камински
79'
ГОЛ! 1:0!
К. Айхан
Пас отдал
Т. Усами
55'
Желтая карточка
А. Бодзек
23'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
33
Такаши Усами
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Фортуна
32
Робин Бормут
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
14
Доди Лукебакио
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
22
Йорик Раве
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
4-2-1-3
1
Ренсинг
17
Гисельман
23
Айхан
25
Циммерманн
35
Камински
33
Усами
13
Бодзек
7
Штегер
19
Караман
10
Хеннингс
14
Раман
3-2-3-2
1
Шволов
4
Кох
3
Хайнц
5
Гульде
17
Кюблер
30
Гюнтер
19
Хаберер
8
Франтц
8
Гондорф
18
Петерсен
7
Вальдшмидт
Остались в запасе
Фортуна
Фрайбург
14
Доди Лукебакио
ПВ
32
Робин Бормут
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Остались в запасе
14
Доди Лукебакио
ПВ
32
Робин Бормут
ЦЗ
8
Жан Циммер
ЦЗ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
1
Марк Флеккен
ВР
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Йорик Раве
ЦП
9
Лукас Хелер
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Анфанг
Главный тренер
Юлиан Шустер
Статистика матча Фортуна - Фрайбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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