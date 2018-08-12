Введите ваш ник на сайте

Шарлеруа - Андерлехт

12.08.2018, Воскресенье, 19:00 мск Шарлеруа, стадион Стад дю Пэи де Шарлеруа Бельгия. Про-Лига, 3 тур Шарлеруа - Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
6 тур
29 апреля, воскресенье 19:00 Андерлехт 3:1 Шарлеруа
2 тур
6 апреля, пятница 21:30 Шарлеруа 1:2 Андерлехт
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
18 тур
10 декабря, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:3 Шарлеруа
3 тур
13 августа, воскресенье 19:00 Шарлеруа 2:0 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
9 тур
18 мая, четверг 21:30 Шарлеруа 1:3 Андерлехт
5 тур
27 апреля, четверг 21:30 Андерлехт 0:1 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
21 тур
26 декабря, понедельник 20:00 Шарлеруа 0:2 Андерлехт
6 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Андерлехт 3:2 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
23 тур
24 января, воскресенье 16:30 Андерлехт 2:1 Шарлеруа
8 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Шарлеруа 1:1 Андерлехт
Бельгия. Плей-офф (2014/2015), группа A
6 тур
3 мая, воскресенье 19:00 Шарлеруа 0:1 Андерлехт
1 тур
6 апреля, понедельник 19:00 Андерлехт 1:0 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
16 тур
22 ноября, суббота 20:00 Шарлеруа 3:1 Андерлехт
3 тур
10 августа, воскресенье 20:00 Андерлехт 1:0 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
16 тур
23 ноября, суббота 21:00 Шарлеруа 2:1 Андерлехт
5 тур
25 августа, воскресенье 20:00 Андерлехт 5:2 Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
27 тур
15 февраля, пятница 23:00 Андерлехт 2:0 Шарлеруа
12 тур
27 октября, суббота 21:00 Шарлеруа 2:0 Андерлехт
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011)
17 тур
27 ноября, суббота 22:00 Андерлехт 4:1 Шарлеруа
2 тур
7 августа, суббота 22:00 Шарлеруа 0:0 Андерлехт
Чемпионат Бельгии (2009/2010)
26 тур
6 марта, суббота 20:00 Шарлеруа 0:2 Андерлехт
11 тур
17 октября, суббота 22:00 Андерлехт 2:0 Шарлеруа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Генк 30 18 9 3 63:31 +32 63
2. Брюгге 30 16 8 6 64:32 +32 56
3. Стандард 30 15 8 7 49:35 +14 53
4. Андерлехт 30 15 6 9 49:34 +15 51
5. Гент 30 15 5 10 53:45 +8 50
6. Антверпен 30 14 7 9 39:34 +5 49
7. Сент-Труйден 30 12 11 7 47:36 +11 47
8. Кортрейк 30 12 7 11 44:42 +2 43
9. Шарлеруа 30 12 6 12 43:43 0 42
10. Мускрон 30 11 7 12 33:33 0 40
11. Зюлте-Варегем 30 8 9 13 49:60 -11 33
12. Эйпен 30 10 2 18 34:57 -23 32
13. Серкль Брюгге 30 7 7 16 35:59 -24 28
14. Ваасланд-Беверен 30 5 12 13 37:50 -13 27
15. Остенде 30 6 9 15 29:52 -23 27
16. Локерен 30 5 5 20 28:53 -25 20
...
  • Читайте нас: 