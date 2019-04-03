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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Леванте
Атлетик - Леванте: обзор матча 03 апреля 2019
Атлетик
03.04.2019, среда, 20:30
Испания. Примера, 30 тур
3 : 2
Завершен
Леванте
5'
Ю. Бершиче
27'
Айтор (АГ)
90+3'
И. Муньяин (П)
51'
Р. Марти (П)
89'
Э. Кабако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Леванте
90'
+6
Вторая желтая
Э. Кабако
ГОЛ с пенальти! 3:2!
И. Муньяин
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
М. Саймон
89'
ГОЛ! 2:2!
Э. Кабако
Пас отдал
Х. Кампанья
85'
Желтая карточка
Э. Кабако
Желтая карточка
И. Муньяин
78'
77'
Желтая карточка
Р. Марти
Желтая карточка
Ю. Бершиче
77'
51'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Марти
46'
Желтая карточка
С. Поштиго
43'
Желтая карточка
Р. Везо
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Айтор
27'
Желтая карточка
Р. Гарсия
6'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бершиче
Пас отдал
И. Кордоба
5'
4'
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Леванте
13
Айтор
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
23
Джейсон
ПВ
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Леванте
13
Антонио Луна
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
16
Фран Мансанара
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Эррерин
5
Альварес
26
Мартинес
12
Сан Хосе
17
Бершиче
2
Капа
7
Эчебаррия
14
Кордоба
9
Уильямс
14
Гарсия
3-2-1-2-2
13
Айтор
44
Пьер
21
Поштиго
21
Рубен Везо
23
Коке
23
Кабако
20
Кампанья
16
Рочина
23
Джейсон
9
Марти
25
Моралес
Остались в запасе
Атлетик
Леванте
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
27
Мозес Саймон
ЛВ
16
Фран Мансанара
ЦП
13
Антонио Луна
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
19
Кенан Кодро
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
27
Мозес Саймон
ЛВ
16
Фран Мансанара
ЦП
13
Антонио Луна
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Атлетик - Леванте
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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