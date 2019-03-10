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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Вильярреал
Леванте - Вильярреал: обзор матча 10 марта 2019
Леванте
10.03.2019, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
0 : 2
Завершен
Вильярреал
90+3'
Р. Пьер (АГ)
90+6'
С. Чуквуэзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Вильярреал
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
С. Касорла
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Пьер
Желтая карточка
Р. Рочина
85'
82'
Желтая карточка
В. Иборра
Желтая карточка
Х. Кампанья
76'
69'
Желтая карточка
Р. Мори
60'
Желтая карточка
К. Токо Экамби
39'
Желтая карточка
Ж. Морено
Желтая карточка
Э. Кабако
36'
23'
Желтая карточка
М. Гаспар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Айтор
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
35
Сантьяго Касерес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Леванте
13
Ойер
ВР
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
23
Джейсон
ПВ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
14
Мигелон
ПЗ
8
Мануэль Морланес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-1-3-2
13
Айтор
13
Луна
23
Кабако
44
Пьер
23
Коке
20
Кампанья
27
Саймон
10
Барди
16
Рочина
25
Моралес
9
Марти
3-2-3-2
1
Асенхо
23
Педраса
4
Руис
26
Мори
2
Гаспар
24
Коста
8
Касорла
10
Иборра
35
Касерес
9
Экамби
7
Морено
Остались в запасе
Леванте
Вильярреал
23
Джейсон
ПВ
17
Никола Вукчевич
ОП
13
Ойер
ВР
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
14
Мигелон
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Андрес
ВР
8
Мануэль Морланес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
17
Никола Вукчевич
ОП
13
Ойер
ВР
5
Чема
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Рафаэль Двамена
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Остались в запасе
14
Мигелон
ПЗ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Андрес
ВР
8
Мануэль Морланес
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Леванте - Вильярреал
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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