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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Заря
Брага - Заря: обзор матча 16 августа 2018
Брага
16.08.2018, четверг, 22:30
Лига Европы, 3 раунд
2 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Заря
65'
Ж. Новейш
73'
Р. Орта
83'
А. Караваев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Заря
Желтая карточка
Р. Эшгайю
90'
+4
83'
ГОЛ! 2:1!
А. Караваев
ГОЛ! 2:0!
Р. Орта
73'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Новейш
65'
64'
Желтая карточка
В. Вернидуб
Желтая карточка
Р. Орта
50'
40'
Желтая карточка
Д. Хомченовский
34'
Желтая карточка
И. Харатин
Желтая карточка
Ж. Новейш
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
6
Нуну Секейра
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
15
Франсержио
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Заря
5
Александр Сваток
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
Главный тренер
Юрий Коваль
Брага
28
Марафона
ВР
Заря
1
Заури Махарадзе
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
4-2-1-1
1
Матеус
6
Секейра
2
Виана
90
Фигейраш
47
Эшгайю
15
Франсержио
7
Новейш
21
Орта
9
Эдуарду
3-1-1
20
Караваев
15
Вернидуб
5
Сваток
14
Харатин
10
Хомченовский
Остались в запасе
Брага
Заря
28
Марафона
ВР
Главный тренер
Франклим Карвалью
1
Заури Махарадзе
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Коваль
Остались в запасе
28
Марафона
ВР
Остались в запасе
1
Заури Махарадзе
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Главный тренер
Юрий Коваль
Статистика матча Брага - Заря
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Брага Мунисипаль
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