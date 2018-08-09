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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Заря - Брага
Заря - Брага: обзор матча 09 августа 2018
Заря
09.08.2018, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Брага
72'
А. Караваев
69'
Р. Орта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Брага
Желтая карточка
И. Харатин
80'
ГОЛ! 1:1!
А. Караваев
72'
69'
ГОЛ! 0:1!
Р. Орта
43'
Желтая карточка
Ж. Новейш
25'
Желтая карточка
В. Эдуарду
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
14
Игорь Харатин
ОП
Главный тренер
Юрий Коваль
Брага
1
Матеус
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
6
Нуну Секейра
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
7
Жоао Новейш
ЦП
15
Франсержио
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Заря
1
Заури Махарадзе
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
Брага
12
Тиагу Са
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
3-1-1
15
Вернидуб
5
Сваток
20
Караваев
14
Харатин
10
Хомченовский
4-3-1-1
1
Матеус
47
Эшгайю
2
Виана
6
Секейра
87
Гойано
7
Новейш
15
Франсержио
6
Клаудемир
21
Орта
9
Эдуарду
Остались в запасе
Заря
Брага
1
Заури Махарадзе
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
12
Тиагу Са
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
Главный тренер
Франклим Карвалью
Остались в запасе
1
Заури Махарадзе
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
4
Василий Прийма
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
Остались в запасе
12
Тиагу Са
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Франклим Карвалью
Статистика матча Заря - Брага
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
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