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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
РБ Лейпциг - Университатя
РБ Лейпциг - Университатя: обзор матча 09 августа 2018
РБ Лейпциг
09.08.2018, четверг, 19:30
Лига Европы, 3 раунд
3 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Университатя
25'
И. Конате
88'
Ю. Поульсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Университатя
ГОЛ! 2:0!
Ю. Поульсен
Пас отдал
Э. Форсберг
88'
Желтая карточка
В. Орбан
30'
ГОЛ! 1:0!
И. Конате
Пас отдал
К. Кампль
25'
Начало матча
Статистика матча РБ Лейпциг - Университатя
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
- : -
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Лига конференций, 2 тур
Интер
1 : 3
22.10.2026
Университатя
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
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РБ Лейпциг
Университатя
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
16:12
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13:50
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16:12
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
13:50
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