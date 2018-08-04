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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Селтик - Ливингстон
Селтик - Ливингстон: обзор матча 04 августа 2018
Селтик
04.08.2018, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Ливингстон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Селтик - Ливингстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
0 : 0
21.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
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05.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
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2 : 0
01.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
0 : 0
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Шотландия. Чемпионшип, 11 тур
Данфермлайн
0 : 0
17.10.2026
Ливингстон
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
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