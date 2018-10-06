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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Реал
Алавес - Реал: обзор матча 06 октября 2018
Алавес
06.10.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Реал
90+5'
М. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Реал
ГОЛ! 1:0!
М. Гарсия
90'
+5
Желтая карточка
М. Вакасо
54'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
24
Джони
ЛВ
22
Мубарак Вакасо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
5
Каземиро
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
18
Бурги
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
14
Маркос Льоренте
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-3-1-2
1
Пачеко
5
Дуарте
3
Марипан
5
Лагвардия
23
Наварро
22
Вакасо
5
Брашанац
17
Пина
24
Джони
9
Кальери
11
Гомес
4-1-3-1-1
1
Куртуа
20
Одриосола
19
Варан
6
Начо
93
Рамос
5
Каземиро
25
Себальос
8
Кроос
14
Модрич
18
Бэйл
9
Бензема
Остались в запасе
Алавес
Реал
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
10
Марко Асенсио
ПВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
1
Антонио Сивера
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
18
Бурги
ЛВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Кейлор Навас
ВР
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Алавес - Реал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Мендисорроса
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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