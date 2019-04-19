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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Ренн
Дижон - Ренн: обзор матча 19 апреля 2019
Дижон
19.04.2019, пятница, 20:00
Франция. Лига 1, 33 тур
3 : 2
Завершен
Ренн
20'
Н. Агер
55'
Б. Жанно
83'
У. Саид
52'
А. Эну
61'
М. Ньянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Ренн
ГОЛ! 3:2!
У. Саид
Пас отдал
Ф. Чафик
83'
Желтая карточка
Н. Агер
79'
77'
Желтая карточка
М. Ньянг
Желтая карточка
Б. Жанно
70'
61'
ГОЛ! 2:2!
М. Ньянг
Пас отдал
К. Гренье
57'
Желтая карточка
И. Сарр
ГОЛ! 2:1!
Б. Жанно
55'
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Эну
Пас отдал
К. Гренье
38'
Желтая карточка
К. Гренье
37'
Желтая карточка
Б. Андре
ГОЛ! 1:0!
Н. Агер
Пас отдал
Н. Слити
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
2
Микаэль Альфонс
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
23
Наим Слити
ЦП
20
Ромен Амалфитано
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
15
Флоран Бальмон
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Дижон
16
Бобби Аллен
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Квон Чан Хун
ПВ
11
Жулио Таварес
ЦФ
Ренн
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
4-4-2
31
Рунарссон
4
Ямбере
21
Агер
2
Альфонс
26
Чафик
23
Слити
14
Мари
15
Бальмон
20
Амалфитано
9
Жанно
22
Саид
3-2-2-2
40
Коубек
14
Траоре
5
Ньямси
3
Да Силва
21
Андре
19
Гренье
7
Сарр
8
Бен Арфа
99
Ньянг
23
Эну
Остались в запасе
Дижон
Ренн
22
Квон Чан Хун
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Главный тренер
Давид Линарес
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
22
Квон Чан Хун
ПВ
16
Бобби Аллен
ВР
25
Арнольд Бука
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
11
Жулио Таварес
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
Главный тренер
Давид Линарес
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Дижон - Ренн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Гастон Жерар
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