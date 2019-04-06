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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ренн
Анжер - Ренн: обзор матча 06 апреля 2019
Анжер
06.04.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 31 тур
3 : 3
Завершен
Ренн
47'
Ж. Рен-Аделед
52'
С. Баокен
90+2'
Ж. Рен-Аделед
35'
А. Бен Арфа
59'
М. Ньянг
75'
А. Бен Арфа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Ренн
Желтая карточка
Л. Бутель
90'
+4
ГОЛ! 3:3!
Ж. Рен-Аделед
90'
+2
75'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Бен Арфа
Желтая карточка
Т. Мангани
72'
69'
Желтая карточка
Х. Траоре
64'
Желтая карточка
И. Сарр
Желтая карточка
Ф. Тайт
62'
59'
ГОЛ! 2:2!
М. Ньянг
Пас отдал
Б. Бурижо
58'
Желтая карточка
М. Ньянг
ГОЛ! 2:1!
С. Баокен
Пас отдал
Ж. Рен-Аделед
52'
50'
Желтая карточка
Б. Андре
ГОЛ! 1:1!
Ж. Рен-Аделед
Пас отдал
П. Капелле
47'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Бен Арфа
Пас отдал
М. Ньянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
21
Бенжамин Андре
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Анжер
1
Закари Буше
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
14
Хамари Траоре
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
3-1-4-1-1
16
Бутель
29
Томас
8
Траоре
25
Бамба
7
Сантамария
15
Капелле
10
Фульини
11
Рен-Аделед
6
Мангани
29
Тайт
13
Баокен
4-2-2-1
40
Коубек
2
Зеффан
5
Ньямси
17
Мешер
25
Гелин
21
Андре
27
Бурижо
7
Сарр
8
Бен Арфа
99
Ньянг
Остались в запасе
Анжер
Ренн
1
Закари Буше
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
45
Арман Лорьенте
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
27
Абдулайе Диалло
ВР
14
Хамари Траоре
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
1
Закари Буше
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Остались в запасе
45
Арман Лорьенте
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
27
Абдулайе Диалло
ВР
14
Хамари Траоре
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Анжер - Ренн
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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