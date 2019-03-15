Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Тулуза
Ницца - Тулуза: обзор матча 15 марта 2019
Ницца
15.03.2019, пятница, 21:00
Франция. Лига 1, 29 тур
1 : 1
Завершен
Тулуза
20'
В. Сиприен
88'
Ф. Мубеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Тулуза
88'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мубеле
87'
Замена
Ф. Мубеле
️️️️
М. Гарсия
Замена
Б. Срарфи
️️️️
А. Сен-Максимен
80'
70'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
К. Сидибе
Замена
И. Сако
️️️️
Ж. Макенго
68'
Замена
П. Лис-Мелу
️️️️
А. Тамез
64'
61'
Желтая карточка
М. Градель
46'
Замена
Ф. Мубандже
️️️️
И. Силла
24'
Желтая карточка
И. Силла
ГОЛ! 1:0!
В. Сиприен
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
15
Данило
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
3
Гэн Седзи
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
6
Калиду Сидибе
ОП
14
Матье Доссеви
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Ницца
16
Яннис Клементия
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
15
Джон Босток
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
3-3-3-1
44
Бенитес
4
Данте
5
Сарр
21
Боскальи
20
Аталь
15
Данило
29
Эрейе
61
Тамез
25
Сиприен
17
Макенго
10
Сен-Максимен
4-2-2-1-1
1
Гойкоэчеа
98
Амьен-Аду
6
Жульен
3
Седзи
4
Силла
6
Сангаре
6
Сидибе
14
Доссеви
10
Градель
5
Гарсия
9
Саного
10
Сен-Максимен
19
Срарфи
19
Срарфи
10
Сен-Максимен
61
Тамез
33
Лис-Мелу
33
Лис-Мелу
61
Тамез
17
Макенго
13
Сако
13
Сако
17
Макенго
4
Силла
29
Мубандже
29
Мубандже
4
Силла
6
Сидибе
10
Дурмаз
10
Дурмаз
6
Сидибе
5
Гарсия
19
Мубеле
19
Мубеле
5
Гарсия
Остались в запасе
Ницца
Тулуза
16
Яннис Клементия
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
30
Баптист Рейне
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
16
Яннис Клементия
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Остались в запасе
30
Баптист Рейне
ВР
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Ницца - Тулуза
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
Все
Ницца
Тулуза
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:26
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
18 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:22
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
18 ноября
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
Лига 1: шансы «Ланса» и «Тулузы» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 11:26
«Тулуза» – «Страсбур»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Тулузы» и «Страсбура» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Марселя» и «Тулузы» на победу в матче 9 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+